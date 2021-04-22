【疫市營商】調查：8成中小企疫下經營感困難　不了解港府支援措施難進軍海外？

▲ 晉峰青年商會發表了問卷調查，發現86.4%的受訪中小企僱主感到經營困難。

本港中小企在疫情下面對經營困難，港府推出了一系列措施支援業界。晉峰青年商會發表了問卷調查，發現86.4%的受訪中小企僱主感到經營困難，過半數反映現時個人或公司的主要問題為：1）生意額下跌，錄77.5%；2）個人精神與心理備受壓力，錄60.5%。

港府在過去推出或加強一系列措施，助企業發展海外市場。但晉峰青年商會2021年會長陳曉晴表示，有中小企反映不了解政府支援到海外的計劃。

▲ 晉峰青年商會2021年會長陳曉晴表示，有中小企反映不了解政府支援到海外的計劃。（湯炳強攝）

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調查顯示，以BUD專項基金、中小企業市場推廣基金為例，分別只有42.9%及36.7%受訪者表示了解；申請企業更只有約1成，分別錄10.9%和7.5%。只有「保就業計劃」有超過9成受訪者表示了解，以及過半數曾申請該計劃。

海外市場成為近來中小企發展的新商機。調查顯示，有84.4%中小企對發展海外市場感興趣。但受訪者認為會面對困難，包括79.6%的受到沒有當地市場的人脈網絡、68.7%的對當地法律稅務不認識，以及59.9%的不熟悉當地文化。

中小企認為發展海外市場的困難

面對的困難 數據 沒有當地市場的人脈網絡 79.6% 對當地法律稅務不認識 68.7% 不熟悉當地文化 59.9% 不了解BUD專項基金 42.9% 不了解中小企業市場推廣基金 36.7%

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而應對疫情帶來變化，有中小企業反映希望得到的支援，包括72.1%的扶持及重建業務和經濟。該商會將推出新的JCI RISE計劃，希望幫助相關企業重建濟和提升工作士氣。

青年創業家總商會副主席夏曉暉認為，初創面臨現金流壓力、防疫抗疫基金支援上游企業、BUD專項基金申請程序太多，難有人手處理，以及財政和心理壓力，未知應否制訂未來計劃。

▲ 青年創業家總商會副主席夏曉暉認為，初創經營主要面臨4項問題。（湯炳強攝）

夏指，對於發展海外市場，8成初創感興趣，並舉例尤以科技初創，對在東盟發展感興趣。但他期望有前輩可以分享，解決他們人生路不熟問題，「行少啲屈枉路」。

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記者：馬意文