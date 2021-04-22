【示範單位】旺角ONE SOHO一房285呎　 間隔實用開揚

由信和置業、莊士機構（00298）及市建局合作發展，位於旺角ONE SOHO於今日（22日）開放示範單位予傳媒參觀。

是次開放的示範單位以18樓A1室為藍本，實用面積285平方呎，連22平方呎露台，為一房連開放式廚房間隔。

客飯廳呈長方形，空間實用，設落地玻璃趟門連接露台，增強採光及室內通風。設計師在此擺放色彩柔和的家具及地氈，營造舒適愜意的感覺。

開放式廚房位於客飯廳角落，設曲尺形工作枱，以及白色吊櫃及廚櫃。此外，廚房附送家電爐具，包括嵌入式雪櫃、電磁爐、焗爐、洗衣機等。

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睡房間隔四正，方便擺放寢具及化妝枱，且設落地窗，採光充足。設計師將客飯廳及睡房之間的牆身改為磨砂玻璃屏風，加強室內空間感。

浴室光猛乾淨，設淋浴間，擺放鏡櫃方便住戶儲物，惟不設窗，即俗稱的黑廁。

發展商同時開放無改動示範單位，同樣參考18樓A1室興建，實用面積285平方呎，連22平方呎露台，整體間隔與上述已裝修示位一致。

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信置營業部集團聯席董事田兆源指，除一房間隔外，項目亦提供開放式至兩房戶型，日內會正式開放示範單位予外界，料短期內可公布首張價單，定價將參考維港匯。預計關鍵日期為2023年7月31日。

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