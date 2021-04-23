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【業績|內險股】平保首季純利272.23億增4.5%　對華夏幸福投資撥備182億、股價績後升近1%

股市 09:24 2021/04/23

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平保首季純利達272.23億元 增長4.5%

藍籌內險股平安保險 （02318） 首季業績出爐，公司第一季度歸母淨利潤達272.23億元（人民幣，下同），按年增長4.5%；歸屬母公司股東的營運利潤達391.2億元，增長8.9%，年化營運淨資產收益率（ROE）達20%。平保股價績後高開0.9%，開報87元，成交2.1億元。

平保指出，對華夏幸福相關投資資產進行減值計提及估值調整金額為182億元，對稅後歸屬於母公司股東的淨利潤影響金額為100億元，對稅後歸屬於母公司股東的營運利潤影響金額為29億元。

壽險及健康險業務企穩發展，首季度業務價值同比增長15.4%至189.8億元，營運利潤增長4.2%至255.8億元；產險業務首季度營運利潤增長15.2%至51.19億元；旗下科技業務首季增長20.1%，總收入達238.24億元。

另外，平安銀行首季營業收入增長10.2%至417.88億元；淨利潤達101.32億元，增長18.5%。截至今年3月底，不良貸款率為1.1%，較年初下降0.08個百分點；撥備覆蓋率245.16%，較年初上升43.76個百分點。

公司表示，後疫情時代，居民健康意識逐步加強，對保險等金融方面的消費需求會不斷釋放。另一方面，在政策及科技的持續推動下，消費新業態、新模式穩定發展，線上業務存在增長點。

傳統股強勢回歸，留意更多傳統股消息【按此】

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【業績│內險股】平保料新業務價值今年可回復增長　華夏幸福違約平安風險敞口540億人幣

記者：梁安琪

內地保險股 人壽保險 保險行業 純利 金融 銀行 中國平安（02318） 港股

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