▲ 【業績│油股】中海油首季油氣銷售收入升21% 總淨產量升近半成

中海油 （00883） 首季實現總淨產量約1.4億桶油當量，同比上升4.7%；未經審計的油氣銷售收入達約483.4億元人民幣，同比上升 21%，主要由於國際油價上升和銷量增加；平均實現油價為每桶59.07美元，同比升20.5%，與國際油價走勢基本一致；平均實現氣價為每千立方 英尺6.71美元，同比上升5.3%，主要由於北美氣價上升。

季內，中國淨產量9470萬桶油當量，同比上升8.7%，主要由於流花16-2/20-2和旅大16-3/21-2等 新項目投產帶來的產量貢獻。海外淨產量4300萬桶油當量，同比下降3.2%，主要由於尼日利亞Egina項目、美國鷹灘項目和英國北海Buzzard油田產量下降。

中海油首季資本開支達約160.4億元人民幣，同比下降5.1%，主要由於開發項目的工作進度安排 ；計劃於本年內投產的新項目中，曹妃甸6-4油田已成功投產，其他項目按計劃推進。

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編輯：吳敏芳