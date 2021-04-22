【緊隨對手步伐】繼尋失物AirTag推出　三星下周更新SmartThings Find服務

緊接蘋果（Apple）宣布推出可以配合「Find My」App尋失物的無線追蹤硬件AirTag後，對手三星（Samsung）亦馬上有新搞作，宣布更新旗下同樣具有尋失物功能的「SmartThings Find」位置資訊應用服務，下周開始可陸續透過Samsung Galaxy Store及Google Play Store更新。

該SmartThings Find功能目前僅在南韓、英國、美國推出，可透過運用藍牙及UWB（Ultra- wideband，超寬頻）定位技術，幫助用家快速尋找串連的Galaxy裝置。官方還透露自去年10月推出以來，已有7千萬台裝置註冊SmartThings Find。

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三星表示，更新服務後將可提供透過三星語音助理Bixby呼喚尋找附近的失物，或在周圍尋找未知失物，進一步提升安全度及更便利。用戶也可透過使用三星語音助理，確認掛上智能標籤（Galaxy SmartTag）並於SmartThings Find註冊相關的產品位置。

官方透露有超過一半的Galaxy SmartTag用戶將其附加到他們的門匙或車匙上，其餘包括背包、錢包、單車。舉例指，若想知道已掛上註冊Galaxy SmartTag的單車位置，可詢問：「Hi Bixby, where’s my bike？」SmartThings Find便就會將單車位置顯示於用戶的手機地圖。

三星又強調，這次更新SmartThings Find服務，同時聚焦增強的私隱功能，所有用戶數據均已加密，更會每15分鐘更改一次加密個人ID，確保其資料及位置資訊不外洩。

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責任編輯：張寶燕