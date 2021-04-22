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【本地遊】姚思榮料下月復辦本地遊　旅行社：導遊已轉工　冀政府盡快通知作準備

商業 16:43 2021/04/22

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旅遊界立法會議員姚思榮表示，正與政府討論復辦本地遊安排。不少旅行社期望，政府能盡快通知業界作準備。（資料圖片）

本港疫情緩和下，旅遊界立法會議員姚思榮表示，正與政府討論復辦本地遊安排，初步條件包括團友要用安心出行及導遊須接種疫苗，料最快下月8日可以出團。不少旅行社期望，政府能盡快通知業界作準備。

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美麗華旅遊總經理李振庭表示，一直有預備行程，一旦復辦本地遊可即時接受報名，但亦需要一星期準備，因差不多全部導遊正做其他散工幫補生計，若順利復辦要立刻通知他們回來。

雖然現時不少港人自行去郊外或離島，但他認為，旅行社的本地遊仍有市場需求，特別是家庭客及退休人士，因不用自己計劃行程及擔心交通問題。他亦相信，本地遊比自行去郊外安全。「本地遊有客人聯絡資料，不幸有團友確診亦能追蹤源頭。現時主題公園等景點已重開，為何本地遊還未能復辦？」

駿景遊經理曾先生透露，已有基本行程計劃，但其他要等政府公布詳情才能安排，如團餐、旅遊巴等。他亦指，現時公司6至7成導遊已轉了其他工作，需時通知他們回來，希望政府盡快通知詳情，給業界兩星期作準備。他認為，復辦本地遊當然是好事，但未知市民反應如何，現階段難預料生意反彈程度。

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記者：朱悅瀅

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