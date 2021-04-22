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【新冠疫苗】打足2針中招機會微 研究指得0.5%人確診

環球社會熱點 16:54 2021/04/22

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美國有大學研究數百名已接種新冠疫苗的教職員，發現僅約0.5%的人接種兩劑新冠疫苗後仍確診。

美國疾控中心早前公布數據，指美國有數千人完成兩劑新冠疫苗接種仍確診，令人關注新冠疫苗的效用。美國有大學研究數百名已接種新冠疫苗的教職員，發現僅約0.5%的人接種兩劑新冠疫苗後仍確診。

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美國疾控中心（CDC）將完成接種疫苗後仍確診的個案，統稱為突破性確診（breakthrough cases）。研究由洛克菲勒大學（Rockefeller University）團隊進行，周三（20日）於醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）上發表。

團隊研究大學内417名已接種兩劑輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗的教職員，發現在上述群體當中，只有2人（佔不足0.5%）完成兩劑接種後出現突破性確診。首名確診者是一名51歲女子，她在2月19日接種第二劑Moderna疫苗，於3月10日確診。另一名確診者是一名65嵗女子，她在2月9日接種第二劑輝瑞疫苗，於3月17日確診。

研究人員同時發現，變種病毒會導致突破性確診的情況。研究中的兩名確診者身上的病毒株，都帶有疫情爆發初期時出現的D614G突變。

而其中一名確診者身上的病毒株，帶有存在E484K突變的南非變種病毒株B.1.351。據悉，E484K突變可令變種病毒逃過免疫系統，並削弱新冠疫苗的效用。

馬來西亞40醫護打完疫苗仍確診 未知科興或輝瑞 【下一頁】

研究團隊界定突破性確診為臨床症狀，指結果並未削弱各地加緊為人們接種疫苗的重要性。另外有專家指出，新冠疫苗始終並非保證百分百有效，完成接種的群體中或會出現突破性確診。

美國CDC上周表示，美國超過8,400萬人已完成接種新冠疫苗，其中接近6,000人報告出現突破性確診。

責任編輯：鄭錦玲

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