瑞典環保少女被指發福 原來係造假？

一向關注氣候變化的瑞典少女通貝里（Greta Thunberg）早前有訪問照片於社交媒體流傳，照片中的她臉部浮腫，雙下巴突出，不少網民指通貝里「發福」。但經過查證，該照片經過處理，是有人惡意中傷通貝里。當把照片還原後，通貝里亦回復「正常容貌」。

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4月19日有香港網民於Facebook發布一篇3張通貝里照片拼貼一起的帖文，指「環保真係咁好搵？」，聲稱她的體重隨年增加，並把她的外貌與美國前國務卿蓬佩奧相提並論。帖文獲得過千個讚好、最少200個留言及被大量網民轉發。

有媒媒檢視通貝里被指「發福」的相片，發現照片早於2019年4月所拍攝，當時她與環保組織Extinction Rebellion成員會面。此外，帖文指她變胖的照片原來更經過特別處理，通貝里的雙下巴被誇大，使她的臉看起來更加臃腫。經過特別處理的相片，首先出自一個名為DeviantArt的網上藝術社區中。

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這張經過特別處理的相片更於其他社交媒體透過不同的語言，包括英文及韓文廣泛流傳，其中Twitter有日本網民發表相關內容的帖子，獲得接近2千個讚好及近500次轉發。此外微博亦同樣有類似的帖子，甚至附有另一張通貝里發福的相片。但事實上，該相片來自2018年在瑞典議會外罷工的影片截圖，同樣經過特別處理。

中國有不少網民斥責通貝里未有就日本傾倒核廢水至太平洋發聲，導致針對通貝里的惡意資訊急速增加。其實，通貝里於4月13日有轉發綠色和平及半島電視台有關日本政府決定傾倒核廢水的帖文。

責任編輯：郭麗明