【芯片荒】華企以最高20倍差價收購芯片 半導體現恐慌性備貨

▲ 據報部分中國企業在全球市場，以高價收購芯片，價差最高達20倍。

由於地緣政治緊張以及疫情影響供應鏈運作，去年起全球芯片出現短缺。據報部分中國企業在全球市場，以高價收購芯片，價差最高達20倍，不少中小芯片廠商，尤其是設計公司，由於缺乏議價能力，直接遭境外代工廠撻訂。

芯片短缺及原材料漲價或損汽車業前景，大行點睇？【下一頁】

《第一財經》引述芯片行業人士指，通用MCU（微控制器）的價格由幾毫漲至數元，目前行情平均漲價幅度為8至10倍，公司的壓力比較大。而部分特殊的MCU單價亦由去年8美元飆升至50美元，但不少企業的安全庫存已經見底，因此目前採購即使不考慮價格因素下單，亦難以保障購買的芯片數量。

該行業人士又稱，在合作工藝方面，過往通常為提供芯片原料的晶圓廠自行籌集資金，針對芯片廠的要求進行投資研發，但現時則改為芯片廠需先籌集資金合作才能繼續推進。而部分晶圓代工廠產能緊張，部分代工廠的產能還將進行競拍，價格較以往增加4至5倍。

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記者：梁安琪