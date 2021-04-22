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【渣打2888】渣打取消CEO倫敦辦公室、開放予員工開會　專屬的辦公室概念已不合時宜

股市 16:25 2021/04/22

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【渣打2888】渣打CEO倫敦辦公室關閉、更改用途為會議室　專屬的辦公室概念已不合時宜

疫情衍生新辦公模式，各大銀行重新評估靈活辦公模式及辦公室的需要。外電報道，渣打集團 （02888） 行政總裁溫拓思（Bill Winters）已騰出其位於倫敦的辦公室，並更改為用途為會議室，開放予員工預約使用。渣打並計劃於今年底前，將所有881個由高層員工使用的辦公室，轉為會議室。

渣打投資總監Andy Halford表示，去年疫情令辦公室生態帶來翻天覆地的變化，專屬的辦公室概念已不合時宜，取而代之的是具靈活性、跨部分協作及空間效益。渣打同時與IWG簽訂協議，擬在員工居住地附近提供一些可辦公的空間。

滙豐銀行大班都做「遊民」，詳見【下一頁】

滙豐HSBC行政總裁祈耀年（Noel Quinn）早前亦表示，將會把滙豐倫敦總部的行政人員樓層，重新規劃為會議室。祈耀年指出，滙豐擬逐步減少辦公室樓面約4成，未來3至5年大部分到期的倫敦市中心寫字樓租約屆滿時都不會續約，除分行以外，每張辦公桌將由約兩名員工共用。

相關文章：【滙豐HSBC】滙豐下周放榜市料稅前溢利升逾3%　高盛：資本市場蓬勃利收入

相關文章：【滙豐HSBC】加拿大法院批准孟晚舟引渡聆訊押後至8月　以便審閱滙豐協議公開文件（第二版）

 

編輯：陳韻妍

港股 商廈 銀行 倫敦 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005）

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