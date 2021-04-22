【兼職推介】民政署聘離島區社區幹事 時薪62.1元 有何職責及要求

民政事務總署定期都會招聘人手，有時候更會為各區招聘社區幹事。近日民政署為離島區聘請兼職社區幹事，工時吸引達62.1元，不過工作地區需在離島民政事務處轄下的場地，例如東涌、梅窩、長洲、愉景灣等，工作時間亦不定時。職位按非公務員合約條款聘請，合約期為1年，不知會否吸引你申請此職位？

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詳細如下：

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申請手續：

申請表格[G.F. 340(Rev. 3/2013)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。申請人須把填妥的申請書，連同學歷資格(包括載有中國語文及英國語文科成績)的證書和修業成績表副本，於截止日期或之前送達或郵寄至『中環統一碼頭道38號海港政府大樓20字樓離島民政事務處馮楚穎女士/ 黃山先生收』，並在信封面註明『申請社區幹事(兼職) 』。如以郵寄方式遞交申請，申請日期以郵戳日期為準，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及已貼上足夠郵資，以避免申請未能成功遞交。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。如申請人未能提供所需的証明文件，其申請書將不獲受理。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請後三星期內接獲通知(以電話或電郵方式)。如未能接獲通知則作落選論。

聯絡地址：中環統一碼頭道38號海港政府大樓20字樓離島民政事務處 (馮楚穎女士/ 黃山先生)

查詢電話：2852 3738

截止申請日期(日/月/年) ：28/04/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂