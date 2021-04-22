【內地熱話】網戀七年　從沒試過視像通話　被騙去155萬後驚覺「女友」已娶妻

有些人可以在網上結交到志同道合的好友，但在亦有不少不法分子利用這個難以得知真實身份的平台進行詐騙。在上海，一名男子田先生發現與自己網戀七年的「女友」葉夢雪（化名）竟是男兒身。田先生與「女友」在網絡遊戲相識，七年間沒有進行過視像或語音通話，「女友」並以各種理由向田合共索要130多萬元人民幣（約155萬港元）。田先生在今年1月感到懷疑後到派出所報案，才揭事件。

據內地媒體澎湃新聞報道，於今年1月17日，田先生到閔行公安分局杜行派出所報案，報稱網戀多年的「女友」不斷向他索要金錢，但不曾與他視像或語音通話，令他懷疑自己被「女友」詐騙。

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事主經歷：

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直至4月8日，警方以涉嫌詐騙罪拘捕易某，田先生才發現網戀多年的「女友」竟是「男友」，並且易某已和當時的女友結婚。易某對偽造女性身份並向田先生詐騙錢財的犯罪事實供認不諱，目前已被閔行警方刑事拘留，案件正在進一步審理中。

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責任編輯：黃苑筠