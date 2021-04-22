【異動股】生物科技B股全綫爆發　康希諾升10%　諾誠健華、永泰生物破頂

▲ 生物科技B股全綫爆發

部份亞洲地區疫情惡化，帶動疫苗相關概念股走高。生物科技B股全綫急升，康寧傑瑞製藥（009966）一度漲逾20%，現升逾17%，報12.18元。歐康維視生物 （01477） 漲幅超過12%，現報23.55元；康希諾生物 （06185） 曾升逾一成，高見333元，現升9.9%，報329.8元。

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有B類股股價創新高，諾誠健華 （09969） 盤中升逾一成破頂，高見25.75元，現升9%，報25.35元；永泰生物 （06978） 亦盤中破頂，高見19.08元，現報18.54元，升逾6%。

據國家衛健委，目前全國累計報告接種新冠疫苗超過2億劑次。目前還沒有觀察到接種國產康希諾腺病毒載體新冠疫苗導致血栓的報告，藥監部門將會持續監控。

另外，康希諾生物聯合創始人、董事長兼首席執行官宇學峰日前在博鰲亞洲論壇2021年年會上透露，吸入式新冠疫苗的臨床試驗今年內肯定會有結果。研究表明吸入式新冠疫苗只要用五分一的劑量，就能達到與接種一劑同樣的效果。在產能上，康希諾生物天津工廠2億至3億劑已經上線。

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編輯：袁諾曦