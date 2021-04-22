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【人民幣定期存款】人幣1年定存最高息2.5厘 中資行長假前前掀加息潮

Hot Talk 15:58 2021/04/22

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集友與交銀香港今天鬥搶人民幣定存，而集友把3個逾兩厘年息優惠延長。

人民幣定期存款的搶客戰不斷升級，當中又以中資行最勇進，輪流鬥加定存息，今天（4月22日）輪到交銀香港追趕加息快車道，全面調升短中長息。如以一年期人幣定存息率計，微升0.05厘後，新息率至2.25厘，打入長息高息榜前列。同日，集友也連環出招，把3個逾兩厘的高息計劃順延，由原本於今天到期，現順延至下周三（28日），分別為：98天享2.3厘年息、128天享2.35厘年息、以及188天有2.4厘年息，以上門檻皆為廿萬元人民幣。

綜觀上周至今，5間大小行猛加息吸存，包括招商永隆於本周二（20日）全面加短中長期人幣定存息，最矚目的是，調升6個月年息0.1厘，新息率報2.6厘，令原本已是冠絕全城的高息王，如今再現破頂息。

1年人幣定存息罕現「三冠王」，各行息率比較，可按下圖了解

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專家預計，吸存戰持續至半年結，皆因內地五一黃金周5天長假快到，市場又憂慮內地收水，遂在半年結前先作攻防戰。而日前上商、建行亞洲及工銀亞洲亦輪流加息，南商則新推288天人幣定存有2.6厘年息的快閃特惠。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，該行的人民幣定期存款穩步上揚，反映市場有一定需求。

此外，經4月開局爆發的加息搶客戰，目前3個月人幣定存年息以招商永隆的2.45厘居首。一年期計，這中資行亦上調0.1厘至2.5厘，跟小米（01810）旗下虛擬銀行天星（Airstar），以及印度銀行ICICI看齊，膺三冠王。再參考離岸拆息，現時高踞3.13厘，中小行搶息仍有水位。

建行亞洲力推五大人民幣產品優惠【下一頁

專家又指，人民幣已8連揚，升穿6.5心理大關，但業界罕現滙強息升，追息族宜緊抓大小行猛加息，而鎖定優惠，博賺息可彌補滙價一旦再轉弱。畢竟眼下市場對人民幣後向預期呈大分歧。

渣打新近下調在岸價兌美元預測，把年底目標從6.45降至6.58。不過，中外資大行仍看好人幣的前景，瑞銀首席經濟學家汪濤維持6.4年尾預估。工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基料，今年下半年人幣走強的機會較大，全年約在6.3至6.65間波動，至年底目標價約為6.35。花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧認為，人幣為第2季最值得投資的主流外幣之一，年底目標為6.35。ING大中華首席經濟師彭藹嬈重申，維持6.3的年底目標價，暫仍為市面的最牛預估。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 人民幣定期存款

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