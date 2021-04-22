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【bitcoin】華爾街大師：比特幣升勢太快太急存在泡沫　短期價格將跌五成

Hot Talk 15:48 2021/04/22

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Scott Minerd接受CNBC訪問時稱，比特幣升勢太快太急，相信短期走勢已有點過度。

Bitcoin比特幣價格近日大幅波動，華爾行投資大師Guggenheim Partners環球投資總監Scott Minerd指，雖然長遠仍看好比特幣前景，但目前比特幣存在泡沫，短期將出現重大調整，調整幅度甚至高達五成，意味比特幣將會回落至約20000至30000美元水平。

Scott Minerd接受CNBC訪問時稱，比特幣升勢太快太急，相信短期走勢已有點過度，造成泡沫，預期會回調五成，而有關回調幅度過去亦曾出現。

人行早前指比特幣必須接受嚴格監管，詳見【下一頁】

「這是長期牛市中的正常調整，相信比特幣最終會升到40萬至60萬美元。」

比特幣上周曾升至近65000美元的歷史高位，但現時已回落至約55000美元之下。據Coindesk報價，比特幣現值約54329美元，過去24小時跌1.9%。

今年來比特幣升近九成，主要由於比特幣愈益受機構投資者所接受，如Tesla（美：TSLA）將部分現金投資比特幣，萬事達卡、高盛（美：GS）亦涉足加密貨幣領域。

相關文章：【Bitcoin】火幣科技：已向4基金推虛擬資產管理服務

相關文章：【bitcoin】土耳其禁虛擬貨幣交易　比特幣跌逾一成曾失守53000、狗狗幣逆市升

 

編輯：陳韻妍

美股 虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 中國人民銀行 比特幣
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