【bitcoin】比特幣跌穿5萬美元高位累跌兩成　華爾街大師：比特幣升勢太急、短期價格將跌五成（第二版）

▲ Scott Minerd接受CNBC訪問時稱，比特幣升勢太快太急，相信短期走勢已有點過度。

Bitcoin比特幣價格跌勢未止，曾跌穿5萬美元。根據coindesk數據，截至本港時間中午12時，比特幣報49970美元，24小時內跌7.8%。以上周高位計，比特幣已跌逾2成。

比特幣上周曾升至近65000美元的歷史高位，但現時已回落至約55000美元之下。華爾行投資大師Guggenheim Partners環球投資總監Scott Minerd指，雖然長遠仍看好比特幣前景，但目前比特幣存在泡沫，短期將出現重大調整，調整幅度甚至高達五成，意味比特幣將會回落至約20000至30000美元水平。

比特幣市場佔有率跌至五成以下【下一頁】

Scott Minerd接受CNBC訪問時稱，比特幣升勢太快太急，相信短期走勢已有點過度，造成泡沫，預期會回調五成，而有關回調幅度過去亦曾出現。

人行早前指比特幣必須接受嚴格監管，詳見【下一頁】

「這是長期牛市中的正常調整，相信比特幣最終會升到40萬至60萬美元。」

按圖看近日比特幣相關消息

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

今年來比特幣升近九成，主要由於比特幣愈益受機構投資者所接受，如Tesla（美：TSLA）將部分現金投資比特幣，萬事達卡、高盛（美：GS）亦涉足加密貨幣領域。

美國眾議院今周通過《消除創新壁壘法》

此外，美國國會今周對數位資產監管有一大進展。國會眾議院金融服務委員會今周通過《消除創新壁壘法》（Eliminate Barriers to Innovation Act of 2021）（H.R.1602），要求美國證監會（SEC）、美國商品期貨委員會（CFTC）及市場參與者成立數位資產監管工作小組，以釐清數位資產及加密貨幣的定義。未來擬為數位資產落實全面監管框架。

據法案內容，工作小組需在成立後一年內，向SEC和CFTC提交報告，匯報數位資產市場現況、網絡安全、投資者保障等資料。

法案全文可看﹕連結

（第二版新增﹕眾議院通過《消除創新壁壘法》）

相關文章：【Bitcoin】火幣科技：已向4基金推虛擬資產管理服務

相關文章：【bitcoin】土耳其禁虛擬貨幣交易 比特幣跌逾一成曾失守53000、狗狗幣逆市升

編輯：陳韻妍