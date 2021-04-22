【公屋大翻新】一家三口55萬翻新544呎奇則單位 設計師化心思修飾角位 靚到好似換新屋咁

香港單位有不少「奇則」，三尖八角的間隔，總遭人詬病「地方唔見使」。是次個案是有逾30 年樓齡、位於馬鞍山的耀安邨公屋單位，戶主與兩名兒子同住，花了約55萬元將全屋大翻新。單位面積544呎不算細，惟大廳有兩處起角位，要善用位置擺放傢俬並不容易。設計師以不規則層架、由飯廳連到客廳的燈槽、將角改成卡位等方法，淡化及利用這些三尖八角位，令到單位感覺煥然一新。

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單位舊有間隔客、飯廳分佈並不明確，沙發位並非正面向著電視櫃，看電視時觀感並太好。Innergy Design Studio的設計師將大廳重新規劃後，將飯廳拉到近玄關位置，比起之前亦更近廚房。同時「將計就計」將牆角處設成卡位，配搭餐桌劃成飯廳之用。

另一方面設計師則運用了不規則層架，修飾浴室位突起的牆角。至於客廳則歸到近睡房一邊，由飯廳連到客廳的燈槽，營造客、飯廳統一的感覺，大廳間隔更歸一。新則的沙發位可正面向著電視，惟電視牆本身牆位窄，為了可擺放電視櫃，設計師亦將「眼鏡房」兩道房門設計成暗門，視覺上拉大了電視牆，令人不覺局促，同時使客廳的空間感更大。

另外，設計師在飯桌旁亦設有高至天花板的儲物櫃，以收納家中雜物。由於櫃在玄關邊，儲物櫃設有小卡位及鏡子，除了出門回家時方便穿脫鞋子，亦出門前亦可對鏡整理儀容。

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單位三房兩廳，戶主與兩名兒子每人一房。主人房的位置接近單位外升降機槽，因此以往常會聽到外頭的雜音。設計師於是在近外牆處設入牆櫃，睡床則置於窗邊，一來可以減少升降機槽的雜音、二來亦可增加儲物空間，一舉兩得。哥哥的房門則由貼着弟弟房門，改為稍近主人房門，騰出的牆身空間用來放置書枱及儲物空間。而弟弟的房間則運用了上方睡床、下方儲物的設計，可放置一張較大的書枱。

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浴室亦有一番大改動，原則的洗手盆位改為淋浴間；淋浴間和馬桶位置則分別改成馬桶和洗手盆，使廁所的空間更實用。洗手盆位置以六角形雲石紋磚砌了一面主題牆，令到灰色為主調的浴室不再單調，亦見設計上的巧思。

鄰近浴室的廚房格局上沒有太大的變化，牆身配上深綠色磁磚，帶點復古感。另外爐頭、料理枱、洗手盤一體成形，櫥櫃角位以弧線修飾，除了善用空間儲物外，亦令到廚房的線條更流暢。

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責任編輯：陳楚琨