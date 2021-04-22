【半新股|快手】快手搜索月活躍用戶超過2.5億 整體數據較去年翻倍（第二版）

▲ 快手搜索月活躍用戶超過2.5億

快手 （01024） 搜索負責人李岩透露，目前快手搜索的月活躍用戶（MAU）已經超過2.5億，在快手主APP中的月活滲透率達50%，視頻搜索量達2.5億次，整體上較去年增長了一倍。

快手今日收報245.6元，升3.63%。

（第二版更新快手服務號用戶規模）

市傳快手目標今年電商GMV達8000億元 較去年增加一倍【下一頁】

快手服務號運營負責人鄒振寰在快手光合創作者大會上公布，目前快手服務號的用戶規模已經達1055萬，粉絲數達11億，服務號用戶人均可由快手平台獲得49條商機，他又強調快手服務號會員將永久免費。

高級副總裁馬宏斌表示，快手商業化的磁力引擎業務，開始有資格、有信心為創作者提供變現來源，並指快手將訂立一個小目標，希望僅靠磁力引擎的廣告業務，就為創作者多創造100億元收入。

另一高級副總裁王劍偉指，私域流量是快手的優勢，亦是創作者的長期資產，若果創作者能夠服務好粉絲，快手將會在私域及公域兩方面為創作者提供更多流量。

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記者：梁安琪