【局長網誌】提供逾半大灣區創科崗位 薛永恒：撥款5億助疫下科技研究及項目

創新及科技局局長薛永恒今日（22日）發表網誌，指今年年初推出的「大灣區青年就業計劃」，在招聘職位當中，創科崗位佔逾半，認為內地科創發展一日千里，相信計劃有助有意感受內地發展的青年，獲取相關經驗。另外，港府亦推出「科技統籌（整體撥款）」計劃至今已支持99個由31個部門提出的應用科技項目或研究，總撥款額約5億元。

【AI監管】罰款最高達2.8億港元 歐盟委員會公布規範AI應用法規草案：【下一頁】

在網誌中，薛永恒提及今年《財政預算案》下推出「奇趣IT識多啲」，把「中學IT創新實驗室計劃」延伸至公帑資助小學；在去年6月以先導形式推出「創新實習計劃」，資助大學修讀STEM課程的本科及研究生，每月獲得1.05萬元。還有，在去年7月把「研究人才庫」，給僱主更大彈性以政府資助連續3年聘用畢業生進行研發工作。

他亦回顧上任一周年的工作，指自己上任初曾表示會以人才、協作、溝通三個重要元素，構建「創科之橋」，推動創科發展。他說，年輕人是香港未來創科發展最重要的原動力，過去一年，創科局致力推動培養科技人才，全方位涵蓋小學、中學、大學以至職場。

佔地約3,700平方米 觀塘海濱音樂噴泉明日起開放予公眾：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐