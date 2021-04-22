【中國人壽2628】國壽發盈喜 摩通指為近期股價催化劑 潛在升幅逾倍

中國人壽 （02628）昨日（21日）收市後發盈喜，摩通隨即發表研究報告唱好，相信盈喜可成其股價催化劑。國壽股價今日反彈，高開3.1%，曾高見16.1，其後升幅略為收窄，至收市升1.2%，報15.76元。

國壽預告，今年首季純利按年增長55%至75%，增加約94億元（人民幣，下同）至128.2億元，去年年同期純利為170.9億元，主要由於投資收益較高所帶動。摩通報告指，即首季歸屬於母公司股東的淨利潤可達260至300億元，高於該行預測的176億元，料對市場情緒影響正面，因此維持對其「增持」評級，目標價38港元，與現價計仍有1.4倍潛在上升空間。

大行予國壽投資評級及目標價﹕

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報告又指，相信國壽首季盈喜可成其股價催化劑，料證券同業也將上調對其盈利預測，而目前估值只有相當預測市盈率7倍及股息回報4.6厘。

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記者：郭秀慧