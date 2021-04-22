建行(亞洲)憑藉人民幣理財專家優勢　推出一系列人民幣精彩優惠　助客戶捕捉人民幣潛力 創富未來

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「建行(亞洲)」)作為人民幣理財專家，一直致力提供多元化人民幣產品及服務，近日推出的一系列精彩優惠，助客戶全面捕捉人民幣潛力，創富未來。

優惠1：人民幣特惠兌換價及網上兌換獎賞高達HK$5,000

建行(亞洲)提供人民幣特惠兌換價及網上兌換外幣獎賞。合資格客戶透過手機銀行或網上銀行成功兌換外幣(包括人民幣)並累積達指定金額，可獲高達HK$5,000現金獎賞。

優惠2：「月月增息儲蓄戶口」高達3%人民幣活期儲蓄存款年利率

客戶只需成功開立「月月增息儲蓄戶口」及登記月月增息優惠，並於指定存款開放期內存入資金，可尊享高達3%人民幣活期儲蓄存款年利率，讓資金月升月有息。

優惠3：電子渠道定期存款額外年利率高達20點子

客戶透過電子渠道 (包括手機銀行、網上銀行或於指定分行之智慧櫃員機)成功設立全新敘造之合資格定期存款，不論新資金或現有資金，均可享特惠年利率，更備有多種靈活存款期，迎合不同理財需要。

優惠4：買入中國A股$0佣金

建行(亞洲)證券客戶經「滬港通」或「深港通」買入A股，有關交易可享買入$0佣金優惠，讓客戶輕鬆把握A股市場投資機遇。客戶如欲進行滬股通或深股通買賣股票，請親臨本行任何一間分行辦理有關手續。

註:推廣期由即日起至2021年6月30日。

優惠5：新客戶成功申請「八達通銀聯雙幣信用卡」可享10%現金回贈

新客戶成功申請建行(亞洲)「八達通銀聯雙幣信用卡」並於發卡後首3個月內總簽賬金額達HK$5,000或以上（需包括一次八達通自動增值），即可輕鬆激賺10%現金回贈，相等於HK$500現金回贈。

*推廣期由即日起至2021年8月31日。

建行(亞洲)更提供全面人民幣產品及服務，配合客戶不同需要

包括:兌換•跨境人民幣匯款• 直匯易• 港薪通•存款• ATM 提款•雙幣提款卡•

全球視圖•龍支付HK二維碼支付• 雙幣信用卡•證券•基金•債券•外匯掛鈎存款•股票掛鈎投資•存款證•不交收外匯遠期交易• 即期/遠期交易•貿易融資產品

有關人民幣產品及服務優惠詳情，請瀏覽 www.asia.ccb.com/hk/rmbexpert、致電查詢熱線2903 8303或向本行職員查詢。以上優惠及服務須受有關條款及細則約束。

投資涉及風險。人民幣買賣涉及風險。外幣買賣涉及風險。

借定唔借？還得到先好借！



關於中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「建行(亞洲)」)為中國建設銀行股份有限公司於香港地區的全功能綜合性商業銀行服務平臺。建行(亞洲)提供多元化的銀行產品和服務，包括零售銀行服務、商業銀行服務、企業銀行服務、私人銀行服務、金融市場業務和跨境金融服務等。

更多有關建行(亞洲)之詳情，請瀏覽 www.asia.ccb.com。



（資料由客戶提供）