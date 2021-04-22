【新股IPO】傳東莞農村商業銀行來港上市 集資約10億美元

外媒報道，東莞農村商業銀行擬計劃於第三季到香港上市，集資約10億美元（約77.6億港元）。據報，東莞農村商業銀行已於周二提交上市申請。其聯席保薦人為招商證券、招銀國際、農銀國際及工銀國際。

東莞農村商業銀行總部位於東莞市，成立於1952年，前身為東莞市農村信用合作聯社 。根據資料顯示，東莞農村商業銀行去年的全年營業收入為120.47億元（人民幣，下同），按年增長2%，純利則按年下跌1.6%至48.56億元。

截止去年底，銀行總資產達5484.02億元，為中國唯一一家資產規模超過5000億元的地市級農商行，亦是廣東省繼廣州農商行之後的第二大農商行。至於其不良貸款率則達0.82%，淨利息收益率為約2.16%，淨利差約2.1%。

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責任編輯：陳子謙