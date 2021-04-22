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【美股焦點】Archegos斬倉事件拖累 瑞信季損2.52億 料下季續損約6億瑞郎

股樓投資 15:01 2021/04/22

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瑞信連續兩個季度錄得淨虧損。上季瑞信虧損2.52億瑞郎，並預料Archegos斬倉事件將為公司下季造成額外約6億瑞郎損失。

【美股分析】美銀指機構期貨倉位跌至一年低位 大型科技股逆市現上升訊號下一頁

瑞信周四公布本年首季業績。雖然財富管理和投資銀行服務方面表現強勁，為十年來新高，但受早前Archegos斬倉事件拖累，瑞信首季淨虧損2.52億瑞郎，行政總裁Thomas Gottstein形容情況不可接受。瑞信計劃在本年年底前削減國際銀行業務，至少350億美元的風險敞口。

美聯儲擬6月尾壓力測試後 恢復銀行派息回購股票下一頁

另外有外媒報導，在被迫出售倉位前，瑞信與Archegos相關的投資敞口累計超過200億美元。據悉Thomas Gottstein與已經離職的風險及合規部門主管Lara Warner，在事件發生前才了解相關風險敞口。

有分析指，由於瑞信尚未建立實時監控的保證金系統，無法監控隨基礎證券價格變化而產生的風險，導致斬倉事件發生。據報瑞信原計畫於春季將Archegos有關倉位導入系統。

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撰文 : 馮卓謙

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