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【北水基金】本月暫56隻北水基金成立 吸資498億元人幣

Hot Talk 15:19 2021/04/22

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4月暫僅56隻北水基金成立，吸金498億元人幣。

北水湧港潮暫難再掀港股大時代，內媒指，以公募基金成立日期計，截至上周五（4月17日）為止，4月共有56隻基金成立，吸納498.3億元（人民幣，下同）。首季時按月各自逾百隻產品面世，每月吸金逾千億元，難怪業界形容，相比起來，4月中上旬的基金市况陷冰點。幸而，專家並未一面倒看淡，有謂因應五一小黄金周長假倒數，而市料下周四起北水開始落閘，在淡市下放緩推產品實屬正常，更有謂是反映市場見底訊號。

另方面，中國證券報檢視全球最大主權基金、挪威政府全球養老基金，截至去年底的投資組合，共持有742隻中國股票，以美元計價的回報更勁升30%。如以市值衡量，自去年次季起加倉A股，令其持股市值，從前年的2361億元，按年驟升逾37%、至3205億元。

內地公募基金擁5000億彈藥，伺機建倉【下一頁

官媒又指，上述北歐老百姓的養老錢，當中在股王騰訊（00700）狂賺128.24億元，但卻沒有詳細拆解獲利狀況，究竟是帳面盈利、抑或已低買高沽。此外，基金去年3大重倉的中資股，分別為：阿里巴巴（09988）市值425億元，騰訊為380億元、以及美團（03690）值127億元。

而內媒又指，挪威央行於昨天（21日）公布首季成績表，以全球投資計，回報率4%，賺取2935億元，為挪威542萬人口，平均賺取5.4萬元。

惟相比去年全球大牛市，回報率高達雙位數（11%），這最牛的主權財富基金更狂賺4.9萬億元，人均身家驟添約15萬元。

然而，內媒只拆解首季挪威央行已調倉漸減持A股，卻未有詳述在上述3大權重股的最新倉位。有分析認為，以上資訊屬滯後數據，何況，今年中港股市牛市不再，眼下上述3大抱團股更飽受監管風暴、以至抽水潮夾擊，由此推斷，來自老外的大水喉或已大挪移，作頻密轉倉。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 挪威政府養老基金（GPF） 北水流入 港股通 港股 基金

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