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【BNO移民英國】考車唔止驚「肥佬」 原來仲怕呢樣野？

環球社會熱點 15:12 2021/04/22

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英國向港人開放BNO居留（Hong Kong BNO Visa）「5+1」簽證申請，符合資格的港人及其家庭受養人可藉此入籍英國。不少人對如何在當地生活感興趣，當中包括如何考取車牌。今年在英國考車變得困難，除了缺乏練習外，下次考試可能隨時要等一段長時間。

【BNO移民英國】作家批入籍試題目太難 英國人都未必識 【下一頁】

【BNO移民英國】10大執筍盤地區（附樓價） 【下一頁】

英國因為新冠疫情反覆，於今年1月起停止安排非緊急駕駛考試。禁令已在上周宣布解除，並在周四（22日）重新開放考試。不少人早於前年已經獲安排考試，但去年新冠疫情導致英國3度封城，令考試不斷押後。

24歲的博恩（Jade Bone）擔憂，久未訓練最終會令自己鎩羽而歸。她更擔心假如噩夢成長，下次考車便已是8月。司機及汽車標準管理局（Driver and Vehicle Standards Agency，簡稱DVSA）首席考牌官威恩（Mark Winn）希望，考生做足練習及準備先應考，不要因無謂錯誤而不合格。

根據DVSA數據，超過45萬場考試因新冠疫情而取消。在解封後，局方利用周末及公眾假期加開考試時間，預計每月可增加2500個名額。新冠疫情大流行前，考車牌的平均等待時間為7周，現時則是17周。

責任編輯：吳漢培

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