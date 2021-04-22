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【兼職推介】無須學歷 和順堂請晚間煎藥員 時薪50至70元

理財智慧 15:42 2021/04/22

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目前經濟不景氣，相信不少失業人士或無業人士對兼職工作都有所考慮，和順堂(國際)醫藥有限公司請晚間煎藥員。時薪50元至70元，並無學歷要求，每週工作為3至4天，輪休制，工作時間為5至6小時。

【筍工推介】教育局聘資訊科技教學助理 吸引專上教育機構文憑或以上人士 月薪1.7萬 【下一頁

【大灣區就業】想去大灣區就業又唔想離開香港太長 施耐德電氣(香港)有限公司請畢業見習生 駐港18個月 【下一頁

詳情如下：

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申請須知 ：求職者可致電39526844與和順堂(國際)醫藥有限公司曾小姐聯絡。

 

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責任編輯：羅浩濂

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