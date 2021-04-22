【兼職推介】無須學歷 和順堂請晚間煎藥員 時薪50至70元

目前經濟不景氣，相信不少失業人士或無業人士對兼職工作都有所考慮，和順堂(國際)醫藥有限公司請晚間煎藥員。時薪50元至70元，並無學歷要求，每週工作為3至4天，輪休制，工作時間為5至6小時。

【筍工推介】教育局聘資訊科技教學助理 吸引專上教育機構文憑或以上人士 月薪1.7萬 【下一頁】

【大灣區就業】想去大灣區就業又唔想離開香港太長 施耐德電氣(香港)有限公司請畢業見習生 駐港18個月 【下一頁】

詳情如下：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

申請須知 ：求職者可致電39526844與和順堂(國際)醫藥有限公司曾小姐聯絡。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂