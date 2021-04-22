【大灣區就業】恒生請助理經理 只要大學畢業 月薪逾2.5萬元

如果有在香港以外地區工作的經驗，也許對日後的職業路途有更多機會。恒生銀行招聘助理經理，職位需在廣州或深圳工作1年半，但就無註明需要其他特別證書或技能，月薪最低有1.8萬元，最高可達2.5萬元，五天工作周，每日上班時間由上午8時半至下午5時半，如普通銀行工般。

另外，由於該職位屬大灣區青年就業計劃下的空缺，持有香港或香港以外的大學或大專院校，在2019年至2021年頒發的學士或以上學位，可合法在港受僱工作的香港居民即可申請該空缺。申請於本月底截止。

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要求資歷 :

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工作職責 :

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申請須知 :

可經https://hsbc.taleo.net/careersection/external/jobdetail.ftl?lang=en_gb&job=0000FBJ6網上申請職位(收集個人資料聲明已隨附於網上申請表)。

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責任編輯：陳楚琨