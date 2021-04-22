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【歐洲超級聯賽】歐超聯融資行摩根大通被降ESG評級　因做法不會乎股東利益

Hot Talk 14:56 2021/04/22

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Standard Ethics特別強調，成立歐洲超級聯賽的建議，受到相當嚴重的負面抨擊。

多家球會陸續退出歐洲超級聯賽，早前承諾為歐洲超級聯賽提供48億美元（約374億港元）資金的摩根大通（美：JPM），被可持續發展機構Standard Ethics下調其ESG評級。Standard Ethics指，從各大球會及美國銀行的行徑，成立歐超聯與歐盟、經合組織（OECD）及聯合國的道德標準背道而馳，亦不符合股東利益。

Standard Ethics特別強調，成立歐洲超級聯賽的建議，受到相當嚴重的負面抨擊，包括英國首相約翰遜、法國總統馬克龍及意大利總理德拉克，而且大部分反對意見均來自球會的球迷。因此，Standard Ethics將摩根大通的ESG評級由合格（adequate）下調至不合規格（non-compliant）。

摩通擬為歐超聯提供融資【下一頁】

摩根大通拒絕評論有關被降級事件。不過，摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）早前曾指，「對一家優秀的公司來說，名譽就是一切」。

英超6大球會曼城、利物浦、阿仙奴、車路士、曼聯及熱刺先後宣布退出後歐洲超級聯賽，令有關計劃於短期內擱置。

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美股 可持續發展 熱刺 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） ESG 曼聯 阿仙奴 車路士 戴蒙 英超

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