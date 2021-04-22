【AI監管】罰款最高達2.8億港元 歐盟委員會公布規範AI應用法規草案

歐盟委員會於當地時間周三（22日）公布規範人工智能（AI）應用的法規草案，其內容包括禁止大部分的監視行為、剝削兒童或弱勢群體、部署潛意識訊息或建立社會信用體系，試圖為AI關鍵技術建立國際標準等等。若有企業違反規定，將面臨最高6%的全球營業額，或3000萬歐元（約2.8億港元）巨額罰款，以價高者為準。

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草案將限制人工智能應用於自動駕駛汽車、僱用決定、銀行貨款、學校收生選擇和考試評分等活動，同時亦包含了執法和司法系統這些關乎人們安全或基本權利的「高風險」領域。另外，草案亦要求部分「高風險」領域的公司向監管機構提供安全性證明，包括風險評估和解釋AI怎樣作出決策文件，及保證系統受人類監管。

歐盟委員會掌管數碼政策的執行副主席Margrethe Vestager指，在應用人工智能時，信任是必須的，並非可有可無。推出這些規定後，歐盟將帶頭發展新的全球規範，以確保AI是可信賴的。

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責任編輯：潘曉豐