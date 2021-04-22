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【人工智能】物理學博士創業　AI助醫藥科研大幅減成本

科技 14:48 2021/04/22

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同時涉獵醫藥、科技的物理學博士Alex Zhavoronkov多年來就參與生物醫藥、人類壽命等相關議題的醫學研究，2014年更加創辦公司Insilico Medicine，希望將人工智能、機器學習等創新科技技術，融入生物醫學、醫藥等範疇的研發。

近年環球醫藥、生物科技行業開始獲得市場關注。同時涉獵醫藥、科技的物理學博士Alex Zhavoronkov多年來就參與生物醫藥、人類壽命等相關議題的醫學研究，2014年更加創辦公司Insilico Medicine，希望將人工智能、機器學習等創新科技技術，融入生物醫學、醫藥等範疇的研發。

去年爆發疫情亦加速了科技融入醫藥學科研的速度。Zhavoronkov表示，以往人們比較看重奢侈品，但去年疫情爆發，人們了解到生命的脆弱，亦對醫藥、對壽命更為重視。「疫情大流行，對全部人類都平等，而中產人士就對壽命更加珍惜，因為了解到金錢不能買到壽命與健康。」

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AI融科研平台  節省資源

隨著科技進步，醫藥學近年就得到不少創新發展，Zhavoronkov表示，最近公司就首次利用人工智能技術，發現了新機制特發性肺纖維化藥物。據了解，該公司就有人工智能平台PHARMA.AI，可破譯已知的組學數據、發現和驗證創新藥物靶點，尋找藥物在新適應症中的應用，其次亦有InClinico引擎，可以預測臨床研究的成功率。「以往只有10%的候選藥物能夠通過臨床試驗，平均需時10年，花費動輒數十億美元，而Insilico僅用18個月就實現了靶點發現、分子生成和通過傳統實驗驗證，總成本約為180萬美元。」

Insilico Medicine創辦人及行政總裁Alex Zhavoronkov表示，疫情大流行，對全部人類都平等，而中產人士就對壽命更加珍惜，因為了解到金錢不能買到壽命與健康。（李彥煒攝）

Insilico Medicine總部就設於香港科學園，對於本地的醫學科研氣氛與配套，Zhavoronkov就非常有信心。他指，公司總部建立在香港，因為這裡稅率低，並且容易籌集資金。「而香港本地的醫學科研氣氛，亦能媲美歐洲瑞士城市Basel（巴塞爾），具有一流的醫學博士及科研專家。」

本地醫學科研能力強勁，亦不乏享負盛名的專科專家，但專科人才卻較難找到，特別是同時認識醫學與人工智能技術的人才。（受訪者提供圖片）

本地生物科技醫藥人才難覓

本地醫學科研能力強勁，不乏享負盛名的專科專家，但相關人才始終較難找到，到底原因在哪裡？

Insilico Medicine香港區項目及營運經理潘穎表示，目前公司在香港的科研團隊就有3人，未來會增至5人，當中至少一個生物學專才與一個生物信息學專才。他指出，本地的醫學專才較多專注在某幾個醫學範疇，或對一些相對基本的項目有所忽略。他解釋，由於公司本地科研需要大量基因分析工作，本地人才都集中在基因排序（sequencing）方面，但其實工作不只這個項目。「而純生物學的人才，亦難與人工智能技術人才互相配合，因此在本地比較難找到合適人才。」

Insilico Medicine香港區項目及營運經理潘穎表示，純生物學的人才，亦難與人工智能技術人才互相配合，因此在本地比較難找到合適人才。（李彥煒攝）

潘穎透露，專門建立人工智能模型及軟件部分，可以交由公司的俄羅斯分部的人才負責，AI程式應用的相關人才就可在香港尋覓，台灣方面就負責化學研究方面，美國方面就負責企業發展。

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記者：李彥煒

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