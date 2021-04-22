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【大行報告】摩通料內地水務及廢物處理板塊續不受投資者喜好　該行次季在板塊中僅推薦一股

股樓投資 15:24 2021/04/22

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摩根大通發表研究報告，指內地水務及廢物處理屬投資者最不喜好的板塊之一，料將繼續維持一段時間，歸咎於光大環境(00257)及北控水務(00371)的老問題如現金流及項目回報等，以及粵海投資(00270) 對投資者指水務板塊利潤改善需時。次季該行僅推薦海螺創業(00586)，其分拆水泥加工板塊料6月展開，或為股價催化劑，加上水泥價格上升及憧憬今年核心業務純利倍升，亦預料能提振投資氣氛。

報告稱，粵投季度數據參差，但盈利質素及增加派息的能力持續，料短期股價反覆，投資者對其水務板塊盈利動力存疑。該行認為水務板塊盈利持續復甦需時，倘公司增加中期派息或成催化劑，可重振投資者信心。

另外，摩通表示，光大環境盈利與現金流背馳料窒礙估值重估，即使盈利動力強勁，料股價僅區間波動。為提振股價，改善自由現金流是先決條件。摩通略升大環境目標價。

摩通亦指，北控水務經營展望仍富挑戰性。該行認同管理層向輕資產經營商的轉型方向，料或為時數年，股價料續低迷，直至投資者看到更多進展。摩通略降北控水務目標價。

摩通對水務及廢物處理板塊股份評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

海螺創業（00586） 港股

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