【The Sandbox專訪】虛擬土地價格年內累升10倍 平台如何佈局虛擬經濟體系？

▲ The Sandbox聯合創辦人兼首席運營官Sebastien Borget接受本報訪問時表示，該平台的虛擬土地價格在過去12個月內已升值10倍。

虛擬貨幣近月大行其道，與其有關的虛擬資產亦掀起投資浪潮。不過除虛擬貨幣外，近月虛擬土地銷情亦大幅增長。The Sandbox聯合創辦人兼首席運營官Sebastien Borget接受本報訪問時表示，該平台的虛擬土地價格在過去12個月內已升值10倍。截至目前為止，The Sandbox已售出45%總土地面積，現時累售土地市值為3700萬美元（約2.87億港元），平台內共有約6100名「地主」。

虛擬土地如何成為一塊「地」？

The Sandbox雖為區塊鏈遊戲平台，但裡面的土地價值及代幣與現實貨幣掛鉤。用戶透過公開拍賣，以現實中的貨幣買「地」。

虛擬土地在The Sandbox裡名叫「LAND」，跟現實土地一樣，其供應有限。自發行以來，LAND總量一直固定維持在166,464此數量。當中約74%用作出售。

▲ 世界第一大加密貨幣交易平台幣安亦有買地。

一塊虛擬土地最貴成交逾400萬，有關NFT介紹詳情可見﹕【下一頁】

除用作轉售外，用戶亦可以在土地向遊客收取參觀費用、出租，或者用作放NFT數碼藝術品、舉辦團體社交活動等等。

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地價各有千秋 哪塊地皮屬半山區級數？

既然LAND有價有市，地價又如何被決定？Sebastien Borget解釋，除了土地大小外，土地的鄰居是競拍者會考慮的主要因素。對投資者來說，一塊虛擬土地的投資潛力，視乎鄰居打算如何發展他們的土地，若該塊土地鄰近有人舉辦博物館、社交活動，就會有更大機會吸引訪客流量，地段就會升值。

他續指，要判斷哪塊土地有潛力，通常投資者會視察鄰近土地持有人的標誌（Logo），以估計它們如何發展。

細看The Sandbox上的地圖，世界第一大加密貨幣平台幣安（Binance）亦有入市。據資料顯示，幣安現時為The Sandbox合作夥伴之一，共持有4012 LAND，佔The Sandbox土地總面積2.4%。

▲ The Sandbox 地圖

平台內貨幣可換成比特幣

除了土地外，The Sandbox用戶亦可以NFT創作器VoxEdit自行創作虛擬資產（Assets），透過出售自己創作的資產換取一款名為「SAND」的代幣，而SAND可於其他虛擬貨幣交易平台上再轉換成比特幣、以太坊等貨幣。

Sebastien Borget表示，The Sandbox上月試行運營NFT市集，在首24小時內，已錄得1314宗交易，交易總額達21.1萬美元（約163.8萬港元），平均每名創作者賺4000美元（約3.1萬港元）。他預計，虛擬世界（Metaverse）仍需不少「虛擬建築師」（Virtual Architects），此類「工種」需求將會急增。

▲ Sand可換成比特幣。

虛擬資產價值 由稀缺性定義

近年虛擬資產進入主流大眾視線，Sebastien Borget分析，新冠疫情令全球更多人留在家中探索虛擬世界，加上NFT等虛擬資產冒起，年輕一代自幼亦與電子世界為伴，因此對虛擬資產接受度較高。他認為，該批人士能夠接受到資產的「價值」不再只是源自實體價值，而是在於它們的稀缺性。

他亦預計，虛擬世界及NFT的出現，將為創造者經濟（Creator Economy）及虛擬經濟帶來翻天覆地的變化，料在未來5至10年內，此趨勢將逐步加速。

2018年獲港遊戲商收購 把遊戲加上區塊鏈技術

The Sandbox其實早在2012年發行，母公司Animoca Brands為香港遊戲公司。Animoca Brands聯合創辦人兼主席蕭逸表示，The Sandbox早期原為手機沙盒遊戲，但在2018年，Animoca Brands留意到區塊鏈技術及數碼資產擁有權的潛力，因此收購The Sandbox開發商Pixowl。

除The Sandbox外，現時Decentraland等其他虛擬平台。Sebastien Borget指，The Sandbox比較側重發展用戶的遊戲體驗，希望透過建立一個遊戲化的虛擬世界，容許用戶有多元化的體驗。而部分其他虛擬平台則主力把虛擬世界打造成社交平台。

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編輯﹕賴奕羚