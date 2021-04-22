IG推出過濾詞彙功能 打擊仇恨言論及辱罵留言

社交媒體Facebook旗下的Instagram推出新功能，可以過濾平台上讓人反感的詞彙、表情符號以及字眼，以防用戶會看到一些可能屬於辱罵性質的留言。Instagram指出，除了對辱罵性質的即時訊息推出過濾功能外，公司亦將會令受到封鎖的對象，難以用其他方法或註冊新帳戶方式，來再次接觸啓動封鎖的用戶。

Instagram用戶更可於平台的私隱設定中客製化，讓他們於收取訊息的要求內，加入想要封鎖或避免收到的字眼、詞彙以及表情符號。公司亦表示，用戶可考慮通報、刪除或開啟留言，並分類放入隱藏的文件夾之中。

有關功能將於未來數星期在部分國家先行推出，再逐步推廣至所有用戶。事實上，Instagram於青年人士的受歡迎程度較Facebook為高，而Instagram則一直致力於打擊平台上的仇恨言論及辱罵留言。

AirTag存壟斷之嫌 對手品牌Tile籲參議院介入調查 【下一頁】















【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳子謙