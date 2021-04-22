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IG推出過濾詞彙功能 打擊仇恨言論及辱罵留言

環球政經 18:20 2021/04/22

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社交媒體Facebook旗下的Instagram推出新功能，可以過濾平台上讓人反感的詞彙、表情符號以及字眼，以防用戶會看到一些可能屬於辱罵性質的留言。Instagram指出，除了對辱罵性質的即時訊息推出過濾功能外，公司亦將會令受到封鎖的對象，難以用其他方法或註冊新帳戶方式，來再次接觸啓動封鎖的用戶。

Instagram用戶更可於平台的私隱設定中客製化，讓他們於收取訊息的要求內，加入想要封鎖或避免收到的字眼、詞彙以及表情符號。公司亦表示，用戶可考慮通報、刪除或開啟留言，並分類放入隱藏的文件夾之中。

有關功能將於未來數星期在部分國家先行推出，再逐步推廣至所有用戶。事實上，Instagram於青年人士的受歡迎程度較Facebook為高，而Instagram則一直致力於打擊平台上的仇恨言論及辱罵留言。

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責任編輯：陳子謙

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