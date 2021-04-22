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【歐洲超級聯賽】摩通有份出錢 遭下調ESG評級

環球社會熱點 14:19 2021/04/22

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歐洲超級聯賽由歐洲12間大球會宣布組成，但英超「Big 6」宣布退出歐洲超級聯賽後，歐洲超級聯賽計劃變相擱淺。摩根大通為歐洲超級聯賽提供48億美元（約374.4億港元）的資金，結果遭評級機構下調環境、社會及企業管治（ESG）評級。

【歐洲超級聯賽】首高層問責？ 曼聯副主席辭職 【下一頁】

【歐洲超級聯賽】英超Big 6受壓退出 或被迫暫停 【下一頁】

摩根大通（JP Morgan）早前證實，會為歐超聯提供48億美元資金，融資利率設定在2%至3%之間，期限為23年。

繼曼城、利物浦、阿仙奴、車路士及熱刺後，曼聯亦宣布退出歐洲超級聯賽，計劃短期内就已擱置。英國企業可持續性評級機構Standard Ethics在歐洲超級聯賽擱淺後，將摩根大通的ESG評級由合格（adequate）下調至不合規格（non-compliant）。

Standard Ethics表示，歐超聯計劃牽涉的球會與銀行的方向，都與聯合國、歐盟、經合組織定義可持續發展的最佳做法背道而馳。

摩根大通拒絕評論事件，但行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）在本月初發布的年度致股東信中，詳列社區對企業的重要性，又指球隊對社區也非常重要。

責任編輯：鄭錦玲

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