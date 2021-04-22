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【異動股】赤子城颷25%　預期首季增值服務收入按年增長逾80倍

股市 17:10 2021/04/22

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赤子城颷預期首季增值服務收入按年增長逾80倍。

赤子城科技 （09911） 預期首季增值服務業務收入按年增長逾80倍，至3.67億至3.87億元人民幣，料流量變現業務收入按年增約65%，至1.37億至1.57億元人民幣。消息刺激赤子城科技股價颷升逾20%，午後更愈升愈有，現升27%，高見 7.26元，收報7.03元，升25%。

傳快手今年電商GMV達8000億元 較去年增加一倍，看【下一頁】

赤子城科技周三（21日）公布，截至3月底止，集團社交應用累計下載量達2.14億，較去年底上升約18%，首季社交應用平均月活達約1,658萬，按季增長約25.8%。另外，截至3月底止，遊戲應用累計下載量達1.81億，較去年底上升約18.5%，首季遊戲應用平均月活達約1,554萬，按季增長約0.5%。

集團指，將繼續推進「流量+」戰略，持續深耕開放式社交賽道，加大音視頻社交產 品的研發投入，並將繼續發展遊戲業務，並動態把握全球互聯網市場新機遇，適時佈局多元業務。

相關文章：【異動股】赤子城飈近五成　快手概念股月內升1.8倍

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編輯：袁諾曦

港股 赤子城科技（09911）

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