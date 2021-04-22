PayPal拓展中國市場　接受虛擬貨幣惹關注

▲ PayPal已容許用戶在結帳時將其持有的虛擬貨幣轉換為法定貨幣進行交易，過程中不收取任何手續費。

隨著虛擬貨幣日漸盛行，不少大企也開始研究以虛擬貨幣交易的可能性。

PayPal早前宣布，開始允許美國消費者使用其持有的虛擬貨幣，向全球數百萬線上商家付款。本周，PayPal再宣布將於中國推出一款專應對跨境支付的電子錢包。外媒估計，上述兩舉動足以為該公司帶來巨額的增長。

可是外媒指出，傳統金融企業擴展虛擬貨幣市場除了要按照各國的金融法規外，亦要從網絡安全著手保障自身及用戶。

方便購買海外產品 或有助用戶增長

PayPal將於中國推出的電子錢包，可把中國電子支付等商務系統連接至其全球網絡，讓中國消費者購買海外產品，而企業則在國際市場上銷售中國產品。現時，該公司共有超過3.77億個人用戶和超過2000萬企業用戶。受惠於PayPal的國際網絡，此應對跨境支付的電子錢包即有可能吸引新用戶，成為該公司在今年於全球擴張成為關鍵增長戰略。

事實上，PayPal一直努力打入中國市場。PayPal早前亦與銀聯合作開發新的跨境支付產品，在今年1月成為首間在中國擁有100％擁有權的國外支付平台。

法規未相應更新 虛擬貨幣仍屬高風險

除了發展內地市場，PayPal亦已容許用戶在結帳時將其持有的虛擬貨幣轉換為法定貨幣進行交易，過程中不收取任何手續費。該公司預計，有關服務在未來數個月內可在其合作的企業用戶中使用。

虛擬貨幣近年成為不少人投資及交易的新貨幣，並未受國家或金融機構發行或監管。可是，雖然支付平台允許用戶以虛擬貨幣消費，但各地的金融及稅務法例卻未針對性的修改或添加。以美國為例，虛擬貨幣被視為資產（Property），即使用戶只是買一杯咖啡，該交易亦需要付稅。

此外，過往亦有不少虛擬貨幣交易公司的系統遭入侵，導致數以億元的虛擬貨幣被盜走。雖然Tesla及PayPal等大企業都對比特幣等虛擬貨幣的態度日漸開放，但大眾應先評估自身承擔風險的能力，再決定是否「參與」虛擬貨幣這個「社會實驗」。

記者：楊匡然