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【福臨門】劉鑾雄被指拒借錢予徐德強　大劉證實對方2次要求借錢兼勸申請破產

Hot Talk 13:45 2021/04/22

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劉鑾雄經發言人再澄清，福臨門老廚師當年被辭退後未有工作，才招攬其成為家廚。（資料圖片）

「富豪飯堂」福臨門第三代負責人徐德強，近年陷入財困兼被入稟追討債務。日前有專欄作家以「某位頭文字『L』的富豪」不點名指華置 （00127） 創辦人「大劉」劉鑾雄當年拒絕向徐德強借錢，更高薪挖走福臨門的大廚成為家廚。文章刊登後大劉主動澄清，證實對方曾2次當面要求借錢，但當問到還錢計劃時則「嚇至目瞪口呆」才會拒絕對方要求。

福臨門第三代遭東亞討債　福臨門：徐德強已離職｜詳見【下一頁】

有專欄作家日前撰文，引述傳媒報道，徐德強欠下9億元債務，其近日申請債務重組令不少人都成為「受害事主」，文中不點名提到「據說最聰明的是某位頭文字『L』的富豪，在貴賓房一聽到『借錢』二字，非但不借，還撬了其二廚，作為他的家廚，從此絕足不去。」

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大劉：老廚師被辭退後2個月才招攬成家廚

就文章以「L富豪」暗示，劉鑾雄經發言人作出澄清，證實徐德強早年分別2次，曾到大劉辦公室及在福臨門貴賓房門口，向大劉提出借錢要求。

大劉第一次回應時問對方有何還錢計劃時，徐德強「當場被嚇至目瞪口呆」，大劉才未有向他借錢。隨後，大劉曾經勸對方申請破產不要再累積新債。

徐德強炒老廚師　大劉曾嘆對方「傻仔」

至於挖角及不再到福臨門用膳一事，大劉解釋事源一次在福臨門點干炒牛河，但「發現水準不及之前的一成」，查問下發現原有的廚師班底被辭退，而大劉因此而大嘆對方「傻仔」。

而大劉是在一班老廚師被辭退的約2個月後，才招攬成為家廚，而大劉早在2017年已表明，是廚師離開福臨門後未有工作才僱用為家廚。而不再福臨門用膳，主因「換了大廚後，食物水準不斷下降，完全不符合他個人的要求」。

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