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【反壟斷】蘋果及Google出席美反壟斷聽證會　Spotify及Tinder母企斥蘋果濫用權力

股市 13:34 2021/04/22

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美國參議院周三（21日）舉行反壟斷聽證會，蘋果（Apple，美：AAPL）、Alphabet（美：GOOG）旗下Google（美：GOOGL）被國會議員和移動應用公司砲火猛攻。其中，出席作證約會軟體Tinder母公司Match及音樂串流媒體Spotify斥蘋果壓榨依賴其App Store的軟件開發商。

聽證會聚焦蘋果在App Store，以及Google的Google Play中潛在反競爭行為。

俄羅斯對谷歌提反壟斷訴訟，指濫用YouTube主導地位，看【下一頁】

Spotify代表指，蘋果利用自己App Store守門人的主導地位，使其免於競爭，並導致Spotify等類似服務處於劣勢，直言蘋果對開發人員的限制無非是濫用權力，充公他人創造的價值。

軟件開發商過去一直控訴蘋果及Google強制他們放棄大部份從應用程式而來的銷售收入，並指軟體商店的規則過於嚴格及不一致。

參議院司法委員會下的反壟斷小組主席Amy Klobuchar表示，蘋果和Google是守門人，有權利決定應用程式如何或可否讓iPhone 和 Android用戶下載，又指資本主義與競爭息息相關，當今天有兩公司分別在不同領域佔據主導地位時，新的競爭難以發生。

蘋果及Google的代表也有出席聽證會且為企業做法辯護。蘋果代表指，App Store 的佣金已低於十多年前的費用，公司嚴格控制應用程式主因滿足隱私和安全標準。

另外，Google早前已因涉嫌違返反壟斷法而被聯邦及州政府起訴，並主集中於搜索及告業務上。

相關文章：【反壟斷】廣東法院首發互聯網領域反壟斷10大案例涉騰訊、百度、網易　港熱門手信「珍妮曲奇」也上榜

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編輯：袁諾曦

美股 谷歌（美：GOOGL） Alphabet（美：GOOG） Google

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