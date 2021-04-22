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買7彩iMac定等MacBook？全新設計MacBook料下半年推出

科技 13:33 2021/04/22

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蘋果（Apple）2021春季發佈會日前推出配備多種色彩的新iMac，不少果迷開始糾結是否入手該新iMac。如果未有定案的果迷，或者可以留意以下有關蘋果新品的動向再作決定！

據市場研究機構TrendForce發表報告指，預計蘋果在引入Mini LED至新款的iPad Pro之後，即將在今年下半年，推出配備Mini LED屏幕的全新 MacBook Pro，尺寸將分別為14及16吋。機構還預測，Mini LED將會在蘋果開始推動後，成為高階平板及手提電腦的硬件標準。

同時意味著在2021 iPad Pro之後，MacBook Pro亦將擁有相同的Liquid Retine XDR屏幕規格，包括最高 1,600nit亮度、100萬：1的超高對比度等。

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其他規格方面，綜合外電消息，有傳多張蘋果MacBook Pro機密設計圖外流暗網。據該設計文件顯示，新MacBook Pro預計會有全新設計，如移除Touch Bar、有望配備新增多個接口、MagSafe充電選項及採用升級的Apple M1X處理器。

接口方面預計並非以往常見的四個，將會改為：左側設兩個附加的USB-C / Thunderbolt接口、一個MagSafe充電插槽；右側則設一個HDMI接口、一個USB-C / Thunderbolt接口以及一個SD卡讀取器。即整體共有3個USB-C / Thunderbolt接口。

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責任編輯：張寶燕

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