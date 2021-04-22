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【電子消費券】Tap & Go消費券商戶優惠　豁免租機費及減免交易費

商業 13:30 2021/04/22

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港府早前已甄選4家支付工具營辦商，包括香港電訊旗下的Tap&Go「拍住賞」，協助推行分期發放總額5000元的電子消費券。香港電訊表示，Tap & Go將配合消費券豁免商戶租機費及減免交易費。

【電子消費券】4電子支付工具助派消費券　小店傾向安裝八達通

Tap&Go針對商戶角度，推出一系列中小企方案及優惠，希望助商戶把握消費劵計劃商機。香港電訊商業客戶業務（產品市務及方案顧問）高級副總裁吳家隆指，倘中小企希望接受所有消費券的儲值支付工具，HKT可以為商戶提供支援16種支付平台的「智能POS收款機」，在消費券計劃期內將豁免租機費。商戶也可藉Tap & Go二維碼和轉數快二維碼收取顧客的款項，同樣在在消費券計劃期內，將豁免二維碼交易費及安裝費。至於新商舖客戶使用MasterCard 、銀聯或Visa交易，交易費優惠將低至1.5%。

Tap&Go「拍住賞」支持大額消費，且提供實時交易紀錄。（黃建輝攝）

現時Tap &Go 在10萬個本地零售點提供服務，有超過270萬個人帳戶，其中15至45歲客戶群佔75%，網上交易佔75%。HKT Financial Services金融業務主管梁海儀表示，由於市場對Visa及MasterCard輕觸式支付滲透率高，而Tap &Go能覆蓋有關交易網絡，更可支持小額，甚至高達20萬的大額消費，為市民提供更彈性的選擇。由於Tap&Go主要用戶群為「手機一族」，故未有計劃針對電子消費券計劃推出實體卡。目前Tap&Go正與不同商戶商討更多優惠方案，她相信，優惠落實後將能吸引更多用戶選取Tap&Go作電子消費券收款工具。

左為HKT Financial Services業務主管梁海儀；右為香港電訊商業客戶業務（產品市務及方案顧問）高級副總裁吳家隆。（黃建輝攝）

【電子消費券】零售業受惠消費券　業界料迎來報復式消費

【電子消費券】4電子支付工具助派5千元消費券　大小食店安裝意願各異

記者：蘇穎琪

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