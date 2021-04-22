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日本的I.D.E.A

宏觀解讀 13:13 2021/04/22

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我們在上月曾經提及日本的長期結構性問題，仍然是日本經濟的絆腳石，因此我們減持日本股市比重，在投資組合中日本股的佔比會相對地較少。撇除日本經濟的結構性問題，日本的創新及企業家是開創數碼先驅，如隨身聽（walkman），手提遊戲機，卡拉OK以及鋰離子電池等。在互聯網加速的時代，I.D.E.A（創新、顛覆、賦能、適應性強的公司）是個很好的指標找出有前景的日本行業。

視頻遊戲行業就是適應性強的例子。走進了數碼化的時代，該行業已跟以往有所不同，已採用更好的方法來呈現遊戲，有些還有虛擬實境。以前的手提遊戲需要購買遊戲機及遊戲帶不過現時，不少公司利用免費遊戲和遊戲內購來提升收入效益。另外加入擴增實境等技術，為遊戲帶來了創新體驗，並加強了配件銷售。雖然開發人員或發行商的前景會因為遊戲發行或硬件週期而有所不同，但總體而言，自去年新冠肺炎高峰到現在，這個行業的需求仍然強勁。

人口老化、出生率低這些結構性問題並非一朝一夕能解決。然而社會還是要運行，因此，有助減輕結構性問題帶來的沖擊的行業就是賦能者。資訊科技系統以及商業和人力資源中介等行業，就是其中作為促進者賦能角色的例子。針對人口老化帶來的勞動力短缺問題，數碼化有助減輕勞動力需求和提升生產力，而商業和人力資源中介則有助僱主和求職者之間更理想的配對。這些都是有些促進公司發展的行業。

雖然我們減持日本股比重，但在疫情後，經濟復甦的期間，以出口為主導的日本能受惠，同時在加速數碼化的進程，能切合I.D.E.A的日本公司亦是不錯的選擇。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

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