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【Archegos斬倉】瑞信首季虧損21億 料Archegos爆倉續令第二季損失51億

股市 14:08 2021/04/22

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瑞信（美﹕CS）今（22日）公佈今年首季業績，季內虧損為2.52億瑞士法郎（約21.3億港元），低於分析師預期。

瑞信（美﹕CS）今（22日）公佈今年首季業績，季內虧損為2.52億瑞士法郎（約21.3億港元），低於分析師預期。首季虧損比去年第四季下降29%，去年同期錄得純利13.14億瑞士法郎（約111.3億港元）。收入為75.74億瑞士法郎（約641.3億港元），按季增加45%，按年則升31%。每股虧損為0.1瑞士法郎，按季下降33%，去年同期則錄得每股純利0.53瑞士法郎。

瑞信與Archegos相關的投資敞口傳曾超過200億美元，詳情可見﹕【下一頁】

瑞信表示，今年受Archegos斬倉事件影響，已造成44.3億瑞士法郎損失（約375.1億港元）。目前已平掉Archegos 97%的頭寸，料Archegos斬倉事件影響仍未平息，預計今年第二季將繼續受是次事件影響，令該季虧損約6億瑞士法郎（約50.8億港元）。

瑞信亦指，受事件影響，該行今年將重組對沖基金部門，並目標在今年年底時，至少減少350億美元槓桿敝口（Leverage Exposure）。

此外，外電亦報道指，瑞士金融市場監管局（FINMA）同日表示，已因Archegos爆倉事件，向瑞信展開執法程序及訴訟程序。

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編輯﹕賴奕羚

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