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【科興疫苗】泰國6名醫護接種後疑似中風 當局未有停用

環球社會熱點 13:12 2021/04/22

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民眾對新冠疫苗其中一個最大疑慮便是安全性問題，不少疫苗在接種後出現嚴重副作用，甚至是死亡事件。泰國6名醫護人員接種中國科興疫苗後，出現類似中風的副作用反應，當局正調查原因。泰國政府周三宣布，將繼續為國民接種科興疫苗，未有停用科興疫苗的打算，同時會如期在6月開展大規模新冠疫苗接種計劃。

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泰國專家小組表示，曼谷東部羅勇府有6名醫護人員本月初接種科興疫苗後，出現類似中風的症狀，包括疲累及四肢麻痺。他們其後接受治療後情況已經好轉，而且未有發現血栓。

曼谷Siriraj醫院專家Kulkanya Chokephaibulkit指，目前無法確定導致出現與中風相似症狀的確切成因。專家為6名醫護人員進行腦部掃瞄，掃瞄結果一切正常，沒有導致腦部受損而中風的跡象，同批疫苗亦無異常，因此認為副作用與神經系統有關，而且並無致命性。

馬來西亞40醫護打完疫苗仍確診 未知科興或輝瑞 【下一頁】

此外，有逾30萬市民已接種涉及副作用的同一批次疫苗，目前未報告發現其他不良反應個案。Kulkanya續指，當局專家小組同意繼續使用科興疫苗，認為接種該疫苗是利多於弊。

疾病控制部門官員Taweesap Siraprapasiri指，泰國將如期於6月起開展大規模新冠疫苗接種計劃，當地目前接種疫苗後出現的不良反應屬預期之內。泰國已取得向中國採購的200萬劑科興疫苗，並為全國超過60萬人接種，同時亦額外加購150萬劑科興疫苗，預料短期內可送抵當地。

責任編輯：郭麗明

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