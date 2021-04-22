印尼潛艇突失蹤聯 53船員下落不明

印尼軍方周三指一艘潛艇在峇里島外海參加訓練時突然失聯，潛艇共有53名船員，至今下落不明。印尼政府已派多艘船隻參與搜救，亦向鄰國新加坡及澳洲求助。軍方估計，事件可能與電子器材失靈有關。

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軍方首長賈亞迪圖（Hadi Tjahjanto）表示，潛艇KRI Nanggala 402在周三（21日）參與訓練時，突然失去聯絡，估計最後出現地點為峇里島以北95公里外的海域。海軍已派出大量搜救船隻，並向擁有水下拯救潛艇的新加坡及澳洲求助。印尼原定周四（22日）舉行軍事演習，賈亞迪圖及一眾軍方領袖亦會在場參與。

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海軍猜測潛艇下潛時，導致電子器材失靈，令潛艇失去控制，並且不能立即採取緊急措施重返水面。軍方相信，潛艇當時下潛到600至700米。法國潛艇專家指，一般潛艇安全下潛深度為水下250米，若涉事潛艇下潛至700米，大有可能已經斷裂。國防部指潛艇獲得下潛許可後便已失聯，曾有直昇機發現下潛地點附近出現大片油漬，船上共有52名船員及1位船長。

出事潛艇屬德國製209型柴電攻擊艦，排水量達1300噸，最大潛航深度為500米，自1981年起在印尼海軍受役，全球多國海軍均有同類潛艇服役。印尼目前共有5艘潛艇，計劃在2024年增至8艘，以應對近年在納土納群島日益多發﹑涉及中國船隻的事故，以及南中國海水域的領土爭議。

責任編輯：吳漢培