  • 28°C
香港時間 : 2021422日 (四) 16:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航空告急】國泰航空傳關澳、紐機師基地　國泰：關閉外站僅建議、正展開諮詢（第二版）

股市 14:32 2021/04/22

分享：

國泰指，現正檢視駐外站機師的事宜，已就關閉加拿大外站的決定，通知駐加拿大的機師。

《南華早報》今日（22日）引述消息人士報道，國泰航空 （00293）  除關閉加拿大最後一個機師基地後 ，計劃再關閉澳洲、新西蘭兩地基地，有關決定或會令數以百計的員工面臨失去工作的風險。國泰回覆本報查詢指，現正檢視駐外站機師的事宜，已就關閉加拿大外站的決定，通知駐加拿大的機師，亦已與駐澳洲及新西蘭機師，展開就關閉有關外站的建議進行諮詢。

國泰：未就澳洲及新西蘭外站作出決定

對於關閉澳洲及新西蘭外站，國泰發言人指，現階段只是一項建議，並未就澳洲及新西蘭外站作出任何決定，國泰會誠意與員工進行諮詢，盡快完成整個諮詢程序。

發言人續指，並未就其他地區的外站作出任何決定，並提及所有駐外站的客運機隊機師自2020年5月起已暫停職務。

國泰傳6月再裁員，詳情【下一頁】

另外，報道透露，國泰向內部員工發放的通告中，公司亦計劃今年內對美國、歐洲的機師基地進行檢討。早前亦有消息指，國泰據報會在6月再度裁員，受影響職員可能包括辦公室員工、後勤及駕駛波音777的機師。

（第二版新增國泰發言人回應）

更多航空相關文章

相關文章：

【國泰危機】國泰航空3月載客量再跌94%、貨運量跌3成　駐港機組人員今年逾1.85萬次檢測無一陽性

【旅遊氣泡】星港傳再推遲公布旅遊氣泡計劃　惟5月底新加坡往港機票偷步彈8成

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

港股 國泰航空（00293） 航空 機艙服務員 裁員

上一篇文章

【歐洲超級聯賽】歐超聯融資行摩根大通被降ESG評級　因做法不會乎股東利益
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【小米股價】小米手環6今日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市
【小米股價】小米手環6今日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市
【馬雲行蹤】馬雲脹爆現身酒吧與友人談笑風生 未受市監局重罰阿里巴巴影響
【馬雲行蹤】馬雲脹爆現身酒吧與友人談笑風生 未受市監局重罰阿里巴巴影響
【航空告急】國泰跌逾2%穿7元　傳6月再裁員、推帶薪假計劃（第二版附短片）
【航空告急】國泰跌逾2%穿7元　傳6月再裁員、推帶薪假計劃（第二版附短片）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港1.7%阿里美股靠穩　夜期反彈163點　北水吸資42億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港1.7%阿里美股靠穩　夜期反彈163點　北水吸資42億（不斷更新）
【友邦1299】高盛：花旗退出13市場或對友邦造成廣泛影響　續予買入評級、目標價116元
【友邦1299】高盛：花旗退出13市場或對友邦造成廣泛影響　續予買入評級、目標價116元
【滙豐HSBC】滙豐多名倫敦高層改駐香港傳惹內部不滿　消息：揣測無事實根據
【滙豐HSBC】滙豐多名倫敦高層改駐香港傳惹內部不滿　消息：揣測無事實根據