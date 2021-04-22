【航空告急】國泰航空傳關澳、紐機師基地　國泰：關閉外站僅建議、正展開諮詢（第二版）

▲ 國泰指，現正檢視駐外站機師的事宜，已就關閉加拿大外站的決定，通知駐加拿大的機師。

《南華早報》今日（22日）引述消息人士報道，國泰航空 （00293） 除關閉加拿大最後一個機師基地後 ，計劃再關閉澳洲、新西蘭兩地基地，有關決定或會令數以百計的員工面臨失去工作的風險。國泰回覆本報查詢指，現正檢視駐外站機師的事宜，已就關閉加拿大外站的決定，通知駐加拿大的機師，亦已與駐澳洲及新西蘭機師，展開就關閉有關外站的建議進行諮詢。

國泰：未就澳洲及新西蘭外站作出決定

對於關閉澳洲及新西蘭外站，國泰發言人指，現階段只是一項建議，並未就澳洲及新西蘭外站作出任何決定，國泰會誠意與員工進行諮詢，盡快完成整個諮詢程序。

發言人續指，並未就其他地區的外站作出任何決定，並提及所有駐外站的客運機隊機師自2020年5月起已暫停職務。

國泰傳6月再裁員，詳情【下一頁】

另外，報道透露，國泰向內部員工發放的通告中，公司亦計劃今年內對美國、歐洲的機師基地進行檢討。早前亦有消息指，國泰據報會在6月再度裁員，受影響職員可能包括辦公室員工、後勤及駕駛波音777的機師。

（第二版新增國泰發言人回應）

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編輯﹕賴奕羚