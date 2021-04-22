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【LG退出】台媒：LG手機用戶仍有保養維修　5款機型享三次系統更新（附LG香港售後查詢網址）

科技 15:00 2021/04/22

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綜合台灣媒體報道，LG日前表示，所有正在使用的5款高階旗艦LG能手機，包括：5G系列的VELVET、Wing、V60；G系列的G8S、G8X，自上市日起最多可享有3次Android作業系統更新保障。

【LG香港最新回應】LG電子香港於2019年已終止在香港的流動通訊產品業務，香港市場並未有售賣以下手機系列，LG香港市場策劃部公關回覆本報查詢指，如用戶有任何有關售後服務的查詢，【可參見此網址】

LG早前宣布退出手機市場，不過綜合台灣媒體報道，LG最新表示，所有正在使用的5款高階旗艦LG智能手機，包括：5G系列的VELVET、Wing、V60；G系列的G8S、G8X，自上市日起最多可享有3次Android作業系統更新保障。

報道指，由於不堪長期虧損與競爭加劇，LG早前公布將於七月底退出手機市場，不過亦隨即向消費者提出保障承諾。而在2020年上市的特定型號機款，如K系列的K42、K52，自上市日起則將享有兩次作業系統更新。LG還表示，未來調整及計劃將根據Google的發佈時期、裝置效能與相容性等其他因素而異。

此外，LG台灣表示，今年第二季仍將持續銷售手機，用戶仍可購買現有庫存的 LG 手機，且特定裝置的配套服務與安全性軟體更新也將持續提供。

【電動車】通用汽車夥LG興建電池工廠　以擴大美國產能應付需求

【促美韓電動車發展】和解電池商業秘密糾紛　電池製造商向LG支付139億賠償金

責任編輯：張寶燕

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