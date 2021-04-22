【券商點睇】「中期調整」持續近兩個月 A股或處於磨底階段

A股調整始於農曆年後，「殺估值」引發高估值的白馬股普遍挫兩成以上。中金表示，市場的急跌可能已告一段落。

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該行指，市場已經歷了兩個月的「中期調整」，伴隨着風險因素逐步釋放，情緒指數逐潮接近目標區域。雖然局部高估值的問題仍然存在，市場仍可能處於磨底期，但個別熱點卻開始出現。

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中金建議對估值已調整較多、行業長期向好的成長板塊進行提前布局，其中半導體、電氣設備、消費電子等電動車產業鏈和自動駕駛相關的板塊，已經歷較長時間的調整，同時產業的發展、技術的突破有望帶來市場關注度上升、預期上修和估值上漲。

此外，環保與水務板塊中的鋰電池回收、消費類中部分相對估值不高且行業正迎來催化的板塊如醫美產業相關的生物科技｜也是中金重點看好的對象。

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記者：林衛