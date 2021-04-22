【大行報告】BDI創逾10年高 大摩料呢隻航運股股價未來60日將升 發生機率至少70％

波羅的海乾散貨指數（BDI）六連升，並創逾10年高位，航運股跑出，其中太平洋航運（02343）更獲兩大行唱好，大摩更指其股價60日內將升，股價今早高開5.4%後愈升愈有，一度高見2.74元，至中午報2.65元，升10.9%，創3年高位，半日成交金額約8,190萬元。

摩根士丹利發表研究報告指，認為乾散貨航運業於至少未來12至18個月處於上升周期，料太平洋航運會從中受惠，因公司乾散貨業務比重大，更相信公司盈利上升潛力的因素尚未反映於股價上。因此該行予其「增持」評級，相信股價於未來60日內將升，機會率高達70%至80%，目標價由2.58元上調31%至3.38元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧