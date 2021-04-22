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【大行報告】BDI創逾10年高 大摩料呢隻航運股股價未來60日將升 發生機率至少70％

股樓投資 12:35 2021/04/22

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波羅的海乾散貨指數（BDI）六連升，並創逾10年高位，航運股跑出，其中太平洋航運（02343）更獲兩大行唱好，大摩更指其股價60日內將升，股價今早高開5.4%後愈升愈有，一度高見2.74元，至中午報2.65元，升10.9%，創3年高位，半日成交金額約8,190萬元。

摩根士丹利發表研究報告指，認為乾散貨航運業於至少未來12至18個月處於上升周期，料太平洋航運會從中受惠，因公司乾散貨業務比重大，更相信公司盈利上升潛力的因素尚未反映於股價上。因此該行予其「增持」評級，相信股價於未來60日內將升，機會率高達70%至80%，目標價由2.58元上調31%至3.38元。

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記者：郭秀慧

增持 經濟 目標價 太平洋航運（02343） 航運股 大行報告 航運

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