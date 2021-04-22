【京東9618】京東到家與騰訊旗下每日優鮮合作 同步上線京東APP

京東（09618）旗下達達集團（美：DADA）的配送平台京東到家宣布，與騰訊（00700）持股的內地電商平台每日優鮮合作，而每日優鮮亦會同步將「物競天擇」項目上線京東。

【長城汽車】首季業績遜預期大行變審慎 長城汽車股價急插逾一成 詳情請看[下一頁]

計劃首批上市的店家及前置倉達逾400家，覆蓋北京、上海、廣州、深圳、杭州等逾百個內地縣區市，後續會分批將其餘店倉上線。用戶可以京東到家APP或京東APP，搜索「每日優鮮」即可進入附近門店。

【異動股】易手至航天科技兼改名 恒達科技復牌曾升近4倍 詳情請看[下一頁]

京東到家商業增長部總經理江軍指，目前京東到家已有逾10萬家零售門店進駐、覆蓋內地約1400個縣區市，是次望透過與每日優鮮的合作，豐富京東到家平台的生鮮商品供給。

京東現升1.1%，報290.4元，成交5.5億元；騰訊現升1.8%，報620元，成交55.3億元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】