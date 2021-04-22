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哈里可能今年再返英國 為亡母戴安娜雕像揭幕

環球社會熱點 12:23 2021/04/22

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移居美國的哈里王子返回英國出席祖父菲臘親王喪禮後，外界估計哈里會陪英女王度過喪夫後的首個生日。但英媒指哈里已返回美國陪待產妻子梅根。有英國王室專家估計，哈里今年可能會再次返回英國，為母親戴安娜王妃的雕像揭幕。

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英國《每日郵報》指，哈里（Prince Harry）在周二（20日）下午已乘搭飛機返回美國加州。周三（23日）是英女王伊利沙白二世（​Queen Elizabeth II）的95歲生日，哈里趕返美國的舉動，令外界關注哈里與家人的關係。

但王室傳記作者斯科比（Omid Scobie）於網上撰文表示，他估計哈里會於今年夏天返回英國與哥哥威廉王子（Prince William）聚首，出席肯辛頓宮（Kensington Palace）的戴安娜（Princess Diana）雕像揭幕儀式。

戴安娜的新雕像將於今年7月1日揭幕，正是戴安娜的60歲冥壽。威廉哈里兄弟早於2017年決定製作雕像紀念戴安娜，並委託雕刻家布勞德利（Ian Rank-Broadley）負責製作，後者曾經製作英國硬幣上的英女王頭像。

英女王喪夫後首次過生日 安德魯王子送狗仔安慰 【下一頁】

英媒引述消息人士指，哈里飛返英國出席祖父喪禮後，曾多次與祖母英女王會面。消息人士更指哈里哈里對英女王有著永遠堅定不移的愛和尊重。

據悉，哈里留在英國期間是在溫莎堡的弗羅格莫爾別墅（Frogmore House）内居住，也有和父親查理斯（Prince Charles）及哥哥威廉見面。這更是哈里自去年宣布退出王室後，父子三人首次面對面交談。

責任編輯：鄭錦玲

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